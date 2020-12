Heftige Explosion in der Innenstadt von Nashville

In der Innenstadt von Nashville im US-Staat Tennessee hat es am Freitag in der Früh (Ortszeit) eine heftige Explosion gegeben. Bilder des lokalen Fernsehsenders WKRN zeigten Feuerwehrautos und mehrere Feuer auf der Straße. Eine Einsatzkraft sagte dem Sender, dass ein Wohnwagen explodiert sei und dabei mehrere Gebäude beschädigt worden seien. Ob Menschen verletzt oder getötet wurden, ist nicht bekannt. Auch der Grund der Explosion ist unklar.

Dutzende User in sozialen Netzwerken hatten Fotos und Videos aufgenommen, auf denen schwarzer Rauch über der Innenstadt zu sehen war. Quelle: Apa/Dpa