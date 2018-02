Heftiger Schneefall in Neapel, Schulen geschlossen

Heftiger Schneefall hat am Dienstag Neapel lahmgelegt. Die Schulen wurden geschlossen, der Flugverkehr kam zum Erliegen. Neapolitaner posteten Fotos des angeschneiten Vesuv. Zum letzten Mal hatte Süditaliens größte Stadt 1956 einen derart starken Schneefall erlebt. In Rom blieben auch am Dienstag die Schulen geschossen, nachdem es am Montag stark geschneit hatte.

Zuvor hatte es zuletzt 2012 in der Ewigen Stadt Schneefall gegeben. In der Nacht auf Dienstag fegte auch ein sibirischer Sturm durch Rom. Danach wurde Glatteis auf den verschneiten Straßen befürchtet.

In Bayern herrscht ebenfalls Eiseskälte: Einen Kälterekord gab es in der Nacht auf Dienstag auf der Zugspitze. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach wurden minus 30,5 Grad auf Deutschlands höchstem Gipfel gemessen - der niedrigste Wert des Jahres. Bayern hat insgesamt wieder eine frostige Nacht erlebt. In nahezu allen Regionen des Freistaats lagen die Temperaturen im zweistelligen Minusbereich.

Auch Großbritannien leidet unter Schnee und Eis. Die winterlichen Verhältnisse behinderten den Verkehr in einigen Landesteilen stark. Hunderte Züge fielen wegen der "Bestie aus dem Osten" ("The Beast from the East") - so nennen die Briten scherzhaft das derzeit frostige Wetter - im Vereinigten Königreich aus. Viele Straßen mussten gesperrt werden; Ursachen waren meist Unfälle und liegen gebliebene Lastwagen.

British Airways strich am Flughafen Heathrow Dutzende Flüge. Etliche Schulen blieben geschlossen. Die Meteorologen sagten für große Teile des Landes noch mehr Schnee voraus, so in Schottland und Ostengland.

(APA)