Heftiger Schneefall nach Waldbränden in Colorado erwartet

Nach den verheerenden Waldbränden in Colorado könnte heftiger Schneefall der Region Erleichterung bringen. In einigen Teilen des US-Bundesstaates werde bis zu ein Meter Schnee erwartet, teilte das Büro des Nationalen Wetterdienstes in Boulder am Freitag auf Twitter mit. Der Dienst warnte jedoch auch vor neuen "lebensbedrohlichen" Lagen im Verkehr.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/M Hunderte Häuser wurden zerstört