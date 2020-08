Heftiger Waldbrand in Südfrankreich

Die Feuerwehr hat wegen eines heftigen Waldbrands in einem südfranzösischen Urlaubsgebiet Tausende Menschen in Sicherheit gebracht. Mindestens 2.700 Menschen, darunter viele Touristen, mussten in der Nacht zu Mittwoch vor den Flammen fliehen, wie die Feuerwehr des Departements Bouches-du-Rhone mitteilte. Es gebe keine Verletzten.

SN/APA (AFP)/CHRISTOPHE SIMON Zahlreiche Touristen mussten in Sicherheit gebracht werden