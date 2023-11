Heidelberger Künstlerin baut Kunstwerke im Miniformat nach

Ob Leonardo da Vincis "Abendmahl" oder Edward Hoppers "Nachtschwärmer": Die Heidelberger Künstlerin Susanne Ochs hat Kunstwerke bedeutender Maler im Maßstab 1:87 dreidimensional nachempfunden und in einer Makrofotografie in Szene gesetzt. Über 20 fotografische Stillleben mit den dazugehörigen 3D-Schaukästen zeigt Ochs bis 22. Dezember in der Ausstellung "Die Mini-Masters" in ihrer Galerie "SO mini!" in Heidelberg.

