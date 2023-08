Heikle Öl-Bergung von Schrott-Tanker im Roten Meer

Eine Woche nach Beginn der aufsehenerregenden Bergung von Millionen Litern Rohöl ist ein schrottreifer Tanker vor der Küste des Jemens bereits etwa zur Hälfte leergepumpt. Mehr als 90 Millionen Liter seien von der "FSO Safer" auf einen von den Vereinten Nationen betriebenen Tanker übertragen worden, teilten die UN am Dienstag in New York mit. Damit laufe die heikle Aktion im Roten Meer unter Federführung des UN-Entwicklungsprogramms UNDP nach Plan.

BILD: SN/APA/AFP/- Das Öl der FSO Safer wird auf ein anderes Schiff umgepumpt