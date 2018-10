Heimische Seen und Flüsse bei Wasserqualität auf EU-Platz 2

Österreichs Seen und Flüsse gehören bei der Wasserqualität zu den Allerbesten in der EU. Mit 95,06 Prozent exzellenter Wasserqualität liegen sie laut Eurostat-Daten hinter Luxemburg (100 Prozent) an zweiter Stelle. Schlusslicht ist Kroatien, das nur auf eine Qualitätsrate von 14,81 Prozent kommt. Der EU-Durchschnitt beträgt 82,13 Prozent. Keine Daten lagen aus Malta, Zypern und Rumänien vor.

SN/APA/BARBARA GINDL Österreich kann stolz auf seine Seen und Flüsse sein