Heinrich Schellhorn - grüne Frohnatur mit Steherqualitäten

Nach den drastischen Verlusten bei der Landtagswahl im April und dem Rücktritt von Parteichefin Astrid Rössler soll der neue Landessprecher Heinrich Schellhorn die Salzburger Grünen wieder zu frischem Mut und Elan führen - und für gute Ergebnisse bei den Gemeinderatswahlen im Frühjahr 2019 sorgen. Seit wenigen Tagen steht auch fest, dass der 57-Jährige grüner Landesrat in der Regierung bleibt.

Schellhorn zählt zweifelsohne zu den erfahrensten Grün-Politikern im Bundesland. Und er wäre einmal schon fast an der Spitze der Partei gestanden. 1999 hätte er die Grünen als Spitzenkandidat in die Landtagswahl führen sollen. Doch ein Parteisekretär "putschte" sich mit der Hilfe kurzfristig rekrutierter neuer Parteimitglieder auf den ersten Listenplatz und verhinderte die Wahl des gebürtigen Tirolers. Die drohende Parteispaltung konnte damals nur durch einen Kompromisskandidaten abgewendet werden.

Ein Rückschlag, den Schellhorn gut wegsteckte. "Er hat einen langen Atem und sieht Politik als Marathonlauf", sagen Wegbegleiter. Der Frühaufsteher gilt als fröhlicher Pragmatiker, den nichts so schnell aus der Ruhe bringt. Er lacht gerne und laut, hat aber bei Verhandlungen Steherqualitäten bewiesen. Dass der kulturaffine Politiker den Konflikt nicht scheut, zeigte sich etwa bei der Nichtverlängerung des Vertrags von Sabine Breitwieser, der Chefin des Museums der Moderne, nach dem Mitarbeiter ihren Führungsstil kritisiert hatten. Schellhorn gilt als hartnäckig und durchsetzungsfähig - auch wenn es um persönliche Interessen geht. So dürfte er sich nach der aktuellen Wahlniederlage in der eigenen Partei sehr bestimmt für seinen Verbleib als Landesrat eingesetzt haben.

Schellhorn wurde am 29. April 1961 auf einem Bergbauernhof im Tiroler Zillertal geboren und wuchs dort auf. Er studierte Jus in Innsbruck, saß in der ÖH und leistet Zivildienst. Während des Gerichtsjahres zog er - "mit einem Koffer voller Bücher und einem Koffer voller Gewand" - der Liebe wegen nach Salzburg und wurde Anwalt. Dabei beschäftigte er sich intensiv mit Sozialrecht. Seit 1986 ist Schellhorn auch als ehrenamtlicher Sachwalter tätig.

In seiner Wahlheimat Hallein kam er Ende der 1980er Jahre mit einer grünaffinen Bürgerliste in Kontakt, die sich für Umweltmaßnahmen bei den großen Industriebetrieben in der Stadt stark machte. Ab 1992 saß er als Ein-Mann-Fraktion im Gemeinderat, ab 1994 war er fünf Jahre lang Stadtrat für Raumordnung und von 1999 bis 2004 Stadtrat für Kultur und Jugend. 2004 schied er nach Verlusten aus der Stadtpolitik aus. 2005 wurde er Vorstandsmitglied und Finanzreferent der Salzburger Grünen, nach dem Wahlerfolg 2013 Landesrat mit den Agenden Soziales, Pflege und Kultur. Dabei dürfte ihm der gute Kontakt zu Finanzlandesrat Christian Stöckl (ÖVP) zu Gute gekommen sein, dem langjährigen Bürgermeister von Hallein. Beide sollen gut miteinander können - kein Schaden für Schellhorn, dessen Ressorts vielfach vom Geld Stöckls abhängig waren.

Als Landesrat brachte er das viel gelobte neue Kinder- und Jugendhilfegesetz und den Salzburger Kulturentwicklungsplan auf Schiene. Entgegen erster Befürchtungen gab es weder Kürzungen in der freien Kulturszene noch bei der Mindestsicherung. "Er ist engagiert und mit Enthusiasmus gestartet", sagen Vertreter von Sozialvereinen. "Aber er wollte manchmal zu viel." Viel sei an der Realpolitik verloren gegangen - was sich etwa am eher mittelmäßigen neuen Behindertengesetz zeige. Über zu wenig Arbeit dürfte sich Schellhorn in Zukunft freilich nicht beklagen können: Er bekommt nun neu die Agenden für Umwelt- und Klimaschutz und Energie hinzu.

Privat interessiert sich der Vater dreier erwachsener Söhne besonders für Geschichte. Er beschäftigte sich intensiv mit den Revolten und Umbrüchen am Beginn der Neuzeit - samt widerständiger Bauernführer. Und vielleicht wäre ja in der kommenden Legislaturperiode ein wenig mehr Revoluzzertum nicht unangebracht: In der vergangenen Regierung galten die Grünen manchen als viel zu brav.

