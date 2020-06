Heißester Mai seit Beginn der Wetteraufzeichnungen

Der Monat Mai ist 2020 so heiß wie noch nie seit Beginn der weltweiten Wetteraufzeichnungen gewesen. Die globale Durchschnittstemperatur hat 0,63 Grad über der Mai-Durchschnittstemperatur in den Jahren 1981 bis 2010 gelegen. Damit ist der Mai 2020 noch vor Mai 2016 und Mai 2017 der heißeste Mai seit Aufzeichnungsbeginn. Der größte Ausreißer nach oben wurde in Sibirien festgestellt.

Extremwetterereignisse werden zunehmen