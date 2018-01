Helga Krismer - sie führt die Grünen in erste Wahl nach Parlaments-Aus

Helga Krismer führt als Spitzenkandidatin der niederösterreichischen Grünen die Partei in die erste Wahl nach dem Ausscheiden aus dem Parlament. Die 45-jährige Landessprecherin und Klubobfrau ist in Tirol geboren und lebt in Baden, wo sie auch Vizebürgermeisterin ist.

