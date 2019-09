"Hello Kitty"-Katze soll für UNO-Nachhaltigkeitsziele werben

Die weltbekannte "Hello Kitty"-Katze soll künftig für die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen werben. Mit Videos auf Youtube solle die Katzenfigur auf die Ziele aufmerksam machen, teilten die Vereinten Nationen am Dienstag in New York mit.

SN/APA (Getty)/Vivien Killilea "Hello Kitty" ist eine in den 70ern in Japan erfundene Comic-Figur