Hepatitis-Skandal in Bayern - Schon 38 Ansteckungen

Die Zahl der mit Hepatitis infizierten Patienten des Krankenhauses von Donauwörth in Bayern steigt weiter an. Mittlerweile gebe es bereits 38 Betroffene, teilte das Landratsamt Donau-Ries am Mittwoch mit. Ein ehemaliger Narkosearzt wird verdächtigt, bei Operationen seine Patienten reihenweise angesteckt zu haben. Fast 1.300 frühere Patienten sollen sich deswegen auf Hepatitis C testen lassen.

Bisher die Ergebnisse von rund 570 Patienten vor. Gegen den Anästhesisten ermittelt die Staatsanwaltschaft. Der Mediziner litt selbst an Hepatitis C und war medikamentenabhängig. Aus einer Infektion kann sich im schlimmsten Fall Krebs entwickeln, es gibt allerdings auch gute Heilungschancen. Quelle: Apa/Dpa