Herbstliche Rekordhitze in Rumänien und Bulgarien

In den Schwarzmeer-Ländern Rumänien und Bulgarien hat eine für den Herbst ungewöhnliche Rekordhitze am Wochenende für Badewetter gesorgt. In der rumänischen Donau-Stadt Turnu Magurele an der Grenze zu Bulgarien herrschten am Samstag Höchsttemperaturen von 35,1 Grad im Schatten. Das sei für einen 21. Oktober der höchste Wert, seit es offizielle Messungen in Rumänien gibt, berichteten rumänische Medien am Sonntag unter Berufung auf das Meteorologische Institut in Bukarest.

BILD: SN/APA/AFP/GAIZKA IROZ Badewetter bei 35 Grad Mitte Oktober