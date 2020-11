Herzogin Meghan schreibt offen über Fehlgeburt

Die 39-jährige Herzogin hat ihr ungeborenes Kind verloren. Experten loben sie für ihre Offenheit, mit der sie anderen Mut machen kann.

Es war ein gewöhnlicher Morgen heuer im Juli, als die Welt von Herzogin Meghan Markle und ihrem Mann Prinz Harry zusammenbrach. Als sie ihren Sohn Archie wickelte, hatte sie plötzlich starke Krämpfe. In der "New York Times" schreibt sie: "Als ich mein erstgeborenes Kind umklammerte, wusste ich, dass ich mein zweites verlor." Später im Krankenhaus, mit ihrem Mann an ihrer Seite, habe sie sich vorzustellen versucht, wie sie wieder heilen könnten. Sie habe begriffen, dass die erste Frage dazu lauten ...