Hilfe in Syrien nach Erdbeben noch nicht ausreichend

Auch mehr als eine Woche nach dem Erdbeben in der syrisch-türkischen Grenzregion ist die Situation im Bürgerkriegsland Syrien weiterhin kritisch. Andreas Knapp, Caritas-Generalsekretär für Auslandshilfe, reiste bereits am Freitag ins Krisengebiet nach Aleppo. "Die Hilfe in Syrien ist angelaufen, aber noch unzureichend", berichtete er im Gespräch mit der APA. Es brauche nun "internationale Solidarität". "Wir können Syrien nicht alleine lassen", appellierte Knapp.

"Vor allem die Sammelunterkünfte sind heillos überfüllt. Die Angst der Menschen ist weiter groß", sagte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Nachbar in Not und Generalsekretär für Internationale Programme der Caritas Österreich. In der Nacht ist es bitterkalt in Aleppo. Die Notunterkünfte sind überfüllt, viele Menschen harren auf der Straße aus. Es brauche dringend mehr Quartiere für die obdachlos gewordene Bevölkerung, sagte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Nachbar in Not. Derzeit gebe es bei den Hilfsmaßnahmen Defizite in der Koordination. "So gibt es in Notunterkünften beispielsweise fast zu viel Essen, dafür in den öffentlichen Gebäuden und Schulen aber nur die Schultoiletten, hier fehlen Sanitäranlagen", berichtete Knapp. So konnten sich die Überlebenden seit Tagen auch nicht waschen. "Die Menschen erreichen das Ende ihrer Belastbarkeit", sagte der Caritas-Generalsekretär. Die Hilfsmaßnahmen seien nun in einer kritischen Phase, "es muss besser koordinierte Hilfe kommen".

Rund 200.000 Menschen wurden in Aleppo durch das Beben vor acht Tagen obdachlos. Viele Menschen warten weiter darauf, in ihre zum Teil zerstörten Häuser zurückkehren zu dürfen. Die Behörden untersuchen eigenen Angaben zufolge jeden Tag Dutzende Gebäude auf Einsturzgefahr. Der Plan sei, dass rund 100 Teams, bestehend aus einem Regierungsmitarbeiter und einem Ingenieur, die Häuser statisch überprüfen, berichtete Knapp. "Es gibt eine Art Ampelsystem. Rot heißt zu gefährlich, diese Häuser müssen abgerissen werden", sagte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Nachbar in Not. Zahlreiche Gebäude, die das Erdbeben noch nicht zum Einsturz gebracht hat, lässt die Stadt wegen starker Zerstörungen nun abtragen. Werden die Gebäude mit der Farbe gelb - für gefährlich - bewertet, müssen sie statisch genauer untersucht werden. Bei grün dürfen die Menschen wieder in die Gebäude. Die Bevölkerung wartet nun darauf, dass ihr Zuhause inspiziert wird. Ein Ende dieses Prozesses würde "ein bisschen Entspannung schaffen und den Menschen Klarheit geben", sagte Knapp.

Laut UNO wurde in Aleppo jedes dritte Gebäude durch die Erdbeben zerstört. Viele Gebäude in der Stadt sind schon vom seit zwölf Jahren andauernden Krieg beschädigt gewesen. "Insbesondere im Ostteil von Aleppo, das auch stark bombardiert worden war, sind viele Gebäude zerstört", sagte Knapp. Die Bevölkerung habe bereits multiple Krisen durchgemacht. Jene Menschen, die bereits vor dem schweren Erdbeben in halbzerstörten Gegenden gewohnt haben "trifft es jetzt wieder besonders hart, das tut weh", schilderte der Caritas-Generalsekretär. Der Tiroler kennt das Bürgerkriegsland, er hat 2017 bis 2018 bereits die UNICEF-Wasserprogramme in Syrien geleitet. Dadurch war er quasi vorgewarnt. Das Leid und die Probleme der Bevölkerung das erste Mal zu sehen, wäre "sehr harter Tobak gewesen".

Aleppo steht unter Kontrolle der Regierungstruppen von Machthaber Bashar al-Assad. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO beträgt die Opferzahl durch das schwere Erdbeben in Syrien mindestens 5.900. Das UNO-Flüchtlingshochkommissariat schätzt, dass in ganz Syrien bis zu 5,3 Millionen Menschen durch das Beben obdachlos geworden sind.