Hinter den Kulissen von Chanel - eine Hommage an Karl Lagerfeld

Ein Jahr lang trafen eine französische Journalistin und ein Illustrator Mitarbeiter des französischen Modehauses, um den Weg von der Skizze bis zum Kleid auf dem Laufsteg nachzuvollziehen. Auch mit Karl Lagerfeld sprachen sie - das Buch liest sich auch als eine Hommage an den deutschen Designer, der im Februar starb.

Nach langem Warten auf einen Termin mit dem vielbeschäftigten Meister empfing er an einem Freitagabend im November 2018 in seinem Studio. Er trug seinen obligatorischen Look mit schneeweißem Pferdeschwanz, dunklen Halbhandschuhen und hohem Hemdkragen - eine Ikone, die über ihren ...