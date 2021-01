Hinter ihm die Sintflut - die Zeit für eine Rückkehr des alten Königs ist noch nicht reif

Spaniens Altkönig Juan Carlos ist quasi im Exil. Mit den Folgen seiner Machenschaften muss sich sein Sohn und Nachfolger Felipe plagen. Die Regierung drängt ihn im neuen Jahr zu Reformen.

Spaniens König Felipe VI. hat vermutlich nicht nur an die Coronapandemie gedacht, als er sagte: "2020 war ein sehr hartes und kompliziertes Jahr." Spaniens Medien sprechen von einem "annus horribilis", einem schrecklichen Jahr, für den 52-jährigen Felipe und Königin Letizia (48). Ein königliches Horrorjahr, in dem die Enthüllungen über die Machenschaften des 83 Jahre alten Juan Carlos, des Vaters Felipes, die Krone in eine tiefe Glaubwürdigkeitskrise stürzten. So tief, dass die spanische Regierung nun 2021 auf tief greifende Reformen im ...