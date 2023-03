Hitze: Argentinische Kinder dürfen in Badehose in die Schule

Angesichts der derzeitigen Hitzewelle in Argentinien hat eine Schule in Rosario im Norden des Landes eine außergewöhnliche Maßnahme ergriffen: Die jüngeren Kinder dürfen seit Montag in Badesachen zum Unterricht erscheinen, damit sie während der Pause kalt abgebraust werden können. Argentinien stöhnt derzeit unter einer ungewöhnlichen Hitzewelle, immer neue Temperaturrekorde werden gebrochen.

BILD: SN/APA/AFP/ALEJANDRO PAGNI Argentinien wird von einer Hitzewelle geplagt