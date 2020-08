Hitzewelle auf Zypern - 44 Grad im Schatten

Wegen großer Hitze haben die Behörden auf der Urlaubsinsel Zypern alle Menschen dazu aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben. Dies gelte besonders für Kinder und ältere Menschen. Am Montag sollte es am Nachmittag bis zu 44 Grad Celsius heiß werden. Die Hitzewelle soll in den kommenden Tagen andauern.

"Bleiben Sie zu Hause. Besonders zwischen Mittag und bis 17.00 Uhr wird es sehr heiß sein", sagte der Chef des zypriotischen Meteorologischen Amtes, Kleanthis Nikolaidis. Bis Donnerstag würden noch höhere Temperaturen erwartet, warnte der Meteorologe. Ärzte rieten den Menschen dazu, weite und helle Baumwollkleidung zu tragen, viel Wasser zu sich zu nehmen und keinen Alkohol oder zuckerhaltige Getränke zu trinken. Quelle: Apa/Dpa