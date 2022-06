Hitzewelle kommt heuer früh: Es wird hochsommerlich warm

In Spanien spricht das Wetteramt schon jetzt vom heißesten Juni in diesem Jahrhundert. Auch in Frankreich wappnet man sich für Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius.

Spanien ächzt in diesen Tagen unter einer sehr frühen Hitzewelle. Auf Mallorca nähern sich die Temperaturen vor allem im Inselzentrum der 40-Grad-Marke. Auf dem spanischen Festland ist es noch schlimmer - vor allem die südliche Hälfte Spaniens von der Hauptstadt Madrid bis in die Region Andalusien gleicht einem Backofen. Rund um die Städte Sevilla, Córdoba und Granada wurden am Dienstag bis zu 43 Grad Celsius erwartet. Nachts sinken die Temperaturen mancherorts nicht unter 27 Grad. Derart extreme tropische Nächte sind ...