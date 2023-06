Hitzewelle macht Chinesen zu schaffen

Südchina ächzt unter einer beispiellosen Hitzewelle. In den kommenden drei Tagen würden Temperaturen von über 35 Grad Celsius erwartet, in einigen Gebieten sogar über 40 Grad Celsius, teilte der staatliche Wetterdienst am Freitag mit. Bereits vergangenen Montag wurde in Shanghai der heißeste Mai-Tag seit über 100 Jahren registriert. Die Hitzewellen an sich seien nicht überraschend, sagte Klimawissenschaftlerin Sarah Perkins-Kirkpatrick von der Universität von New South Wales.

BILD: SN/APA/AFP/STR Temperaturen bis zu 40 Grad vorausgesagt