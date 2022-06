Hitzewelle mit bis zu 40 Grad erreicht Frankreich

Die aus Nordafrika und Spanien kommende Hitzewelle hat Frankreich erreicht. Der Wetterdienst Météo France rief für Donnerstag in 23 der 101 Départements die Alarmstufe Orange aus. Im Südwesten des Landes wurden Temperaturen bis zu 39 Grad erwartet, am Samstag sollen es über 40 Grad werden. Es handelt sich um die früheste Hitzeperiode in einem Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Frankreich.

SN/APA/AFP/SEBASTIEN BOZON Wetterdienst rief wegen Temperaturen Alarmstufe aus