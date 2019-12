Hitzewelle verschärft Krise um Buschbrände in Australien

Außer Kontrolle geratene Buschfeuer haben Bewohner im australischen Bundesstaat Queensland am Samstag in die Flucht getrieben. Für die kommende Woche dürfte sich die Lage weiter verschärfen. Es wird mit Temperaturen von über 40 Grad Celsius gerechnet. Winde fachen die Brände zusätzlich an.

SN/APA (AFP)/SAEED KHAN Feuerwehr im Kampf gegen die sich ausbreitenden Flammen