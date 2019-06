Hochschwangere in London erstochen - Baby in Lebensgefahr

Rettungskräfte haben in Großbritannien ein Baby auf die Welt geholt, dessen Mutter erstochen worden war. Das Kind kämpft in einem Krankenhaus um sein Leben, wie Scotland Yard am Sonntag mitteilte. Der Zustand sei "sehr kritisch". Die 26-Jährige, die noch am Tatort im Großraum London starb, soll im achten Monat schwanger gewesen sein. Ein 37-jähriger Mann wurde wegen Mordverdachts festgenommen.

Die Bluttat geschah in der Nacht auf Samstag in Croyden. Details nannte Scotland Yard nicht. Die Schwangere habe mit zwei anderen Frauen und einem Hund zusammengelebt, berichteten Nachbarn. Quelle: Apa/Dpa