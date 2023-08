Hochwasser in Norwegen hat weitgehend Höchststand erreicht

Nach tagelangen Überschwemmungen bahnt sich in Norwegen langsam eine Besserung der Lage an. Das Hochwasser habe an den meisten Orten wahrscheinlich seinen Höchststand erreicht, aber die Wasserstände würden in den großen Binnenseen noch einige Tage auf einem hohen Niveau bleiben, teilte die norwegische Wasser- und Energieverwaltungsbehörde NVE am Sonntag mit. Die Entwicklung sei letztlich davon abhängig, wie viel es in den nächsten Tagen regnen werde.

BILD: SN/APA/AFP/OLE BERG-RUSTEN Wasserstände bleiben auf hohem Niveau