Hochwasser in Venedig - Ein Toter in Friaul Julisch-Venetien

Nach den schweren Unwettern im November, die in Venedig Schäden in Milliardenhöhe verursacht haben, ist die Lagunenstadt erneut mit einer Flutwelle konfrontiert. Am Samstag erreichte das Hochwasser 120 Zentimeter, damit war ein Großteil des Stadtkerns überschwemmt. Am Sonntag wird laut Behörden mit einem Hochwasser von 130 Zentimeter gerechnet. In Friaul Julisch-Venetien gab es ein Unwetteropfer.

Eine Kombination von starkem Regen, Wind und Gezeiten ist die Ursache des "Acqua Alta", wie das Phänomen von den Venezianern genannt wird. Holzstege wurden in den Straßen aufgestellt, damit Passanten weitgehend trockenen Fußes ihr Ziel erreichen konnten.

Am 12. November stieg kurz vor Mitternacht das durch starken Wind angetriebene Wasser in Venedig auf 187 Zentimeter über dem Meeresspiegel. Das war der höchste Stand seit der verheerenden Überschwemmung im Jahr 1966, als 194 Zentimeter erreicht worden waren. Das Hochwasser verursachte Schäden in Höhe von rund einer Milliarde Euro.

In Kärntens Nachbarregion Friaul Julisch-Venetien wurde in der Nacht auf Samstag ein Unwetteropfer gemeldet. Ein Autofahrer wurde in Cordenons unweit von Pordenone von einem Bach weggerissen. Die Leiche konnte von Tauchereinheiten aus Triest geborgen werden, berichteten friaulische Medien.

Der Autofahrer hatte versucht eine Straße zu befahren, die wegen Überschwemmungsgefahr geschlossen worden war. Dabei blieb er wegen des hohen Wassers stecken. Der Mann rief die Feuerwehr an und bat um Hilfe. Als die Feuerwehreinheiten den Ort erreichten, war er mit dem Auto von den Fluten weggerissen worden.

In ganz Italien gibt es derzeit starke Niederschläge. Die Autobahn A5 Turin-Aosta wurde am Samstag zum Teil wegen Erdrutschgefahr geschlossen, was zu erheblichen Verkehrsproblemen führten. In der norditalienischen Region Ligurien wurden Überschwemmungen und Erdrutsche gemeldet. In der Hauptstadt Rom regnete es heftig, dabei kam es auf einigen Verkehrsachsen zu Überschwemmungen.

Quelle: APA