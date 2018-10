Höchste Statue der Welt in Indien eingeweiht

In Indien ist der Bau der höchsten Statue der Welt nach 33 Monaten abgeschlossen worden. Premierminister Narendra Modi weihte die 182 Meter (mit Sockel 240 Meter) hohe, mit Bronze verkleidete Skulptur des indischen Unabhängigkeitshelden Sardar Vallabhbhai Patel am Mittwoch ein. Die "Statue der Einheit" steht in der Nähe der Sardar-Sarovar-Talsperre im westindischen Bundesstaat Gujarat.

Gujarat ist die Heimat von Premierminister Modis und von Patel. Am Mittwoch wäre Patel 142 Jahre alt geworden. Er war der erste Vize-Premierminister Indiens. Die Statue wird in indischen Werbungen als "höchste Statue der Welt" angepriesen.

Nach Angaben der indischen Behörden löste das Bauwerk den Zhongyuan-Buddha in China als höchste Statue der Welt ab und ist doppelt so hoch wie die Freiheitsstatue in New York. Der Rekord soll aber schon bald gebrochen werden, denn vor der Küste der indischen Metropole Mumbai (früher Bombay) wird eine noch höhere Statue des Königs Shivaji aus dem 17. Jahrhundert geplant.

Es gab Kritik am Bau der Statue - vor allem an den Kosten in Höhe von knapp 30 Milliarden Rupien (rund 360 Millionen Euro). Zudem war für das Gelände Privatland enteignet worden. Auch, dass nicht nur indische Arbeiter, sondern auch viele chinesische am Bau beteiligt waren, wurde kritisiert. Weil Proteste erwartet wurden, gab es rund um die Einweihung eine hohe Polizeipräsenz. Es blieb aber ruhig.

Die Statue war bereits seit 2010 geplant worden, als Modi noch Regierungschef in Gujarat war. Patel, der 1947 die meisten Fürstenstaaten Britisch-Indiens überredet hatte, sich dem neuerdings unabhängigen Indien anzuschließen, wird vor allem von den Hindu-Nationalisten von Modis Partei BJP verehrt.

Quelle: Apa/Dpa