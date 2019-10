Höchste Warnstufe in Tokio wegen Taifun "Hagibis"

Der außergewöhnlich starke Taifun "Hagibis" nimmt Kurs auf Tokio. Wegen der Gefahr durch sintflutartige Regenfälle gaben die Behörden am Samstag für Japans Hauptstadt sowie sechs weitere Regionen die höchste Warnstufe aus. Zehntausende von Menschen in Ost- sowie Zentraljapan wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Der Wirbelsturm forderte bereits mindestens ein Menschenleben.

