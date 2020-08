Höchster Wert an Corona-Infektionen seit Mai in Deutschland

Das deutsche Robert Koch-Institut hat die höchste Zahl an Corona-Neuinfektionen in Deutschland seit mehr als drei Monaten registriert. Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland 1.510 neue Infektionen gemeldet. Dies geht aus den Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Mittwochmorgen hervor. Höher lag die Zahl zuletzt am 1. Mai mit 1.639 registrierten Neuinfektionen.

SN/APA (AFP)/TIZIANA FABI 1.510 neue Corona-Infektionen wurden gemeldet