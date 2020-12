Höchstwert von fast 28.800 Corona-Neuinfektionen in Russland

In Russland haben die Behörden 28.782 Neuinfektionen gemeldet - so viele wie nie zuvor binnen 24 Stunden. Knapp 8.000 Fälle wurden allein in der Hauptstadt Moskau registriert. Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie mehr als 2,43 Millionen Ansteckungsfälle in Russland nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 508 auf 42.684.

