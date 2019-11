Höhle in Thailand nach Rettungs-Drama für Besucher geöffnet

Knapp 15 Monate nach dem Drama um zwölf eingeschlossene Kinder ist die Tham-Luang-Höhle in Thailand wieder für den Publikumsverkehr geöffnet worden. Rund 2.000 Menschen standen am Freitag Schlange, um die Höhle zu besichtigen, berichtete die "Bangkok Post". Die Besucher seien in Gruppen von 20 Personen eingelassen worden, aber lediglich in den Eingangsbereich und die erste Kammer der Höhle.

SN/APA (AFP/Chiang Rai Provincial P Lediglich der Eingangsbereich wurde wieder eröffnet