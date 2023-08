Hohe Geldstrafe für achtlose Hundebesitzer in Venedig

Ein französisches Touristenpaar muss 1.000 Euro Strafe zahlen, weil es seine beiden Hunde unter sengender Sonne stundenlang in einem Auto auf einem Parkplatz in Venedig eingesperrt gelassen hatte. Die beiden großen Tiere wurden am Freitag völlig dehydriert bei einer Temperatur von über 30 Grad aus dem Auto befreit. Die beiden Franzosen könnten wegen Tierquälerei angezeigt werden, wie italienische Medien berichteten.

BILD: SN/APA/AFP/ANDREA PATTARO Touristen waren in der Stadt, ihre Hunde im Auto