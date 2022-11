Homo-Ehe soll in den USA gesetzlich verankert werden

Die bisher durch ein Urteil des Obersten Gerichtshofs garantierte Homo-Ehe soll in den USA auch gesetzlich verankert werden. Ein entsprechender Gesetzestext kam am Mittwoch bei einer Vorabstimmung im Senat in Washington auf eine klare Mehrheit von 62 zu 37 Stimmen. Damit wurde die bei dem prozeduralen Votum notwendige Mehrheit von mindestens 60 Stimmen übertroffen. Neben den 50 Senatoren der Demokraten stimmten auch zwölf Republikaner für den Text.

SN/APA/THEMENBILD/MICHAEL REICHEL/D Eine Mehrheit der US-Bevölkerung befürwortet gleichgeschlechtliche Ehe