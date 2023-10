"Horror-Zahnarzt" aus Marseille muss in Haft

Etwa 3.900 gesunde Zähne hatte er aus Raffgier abgetötet - nun hat ein Berufungsgericht die achtjährige Haftstrafe wegen mutwilliger Körperverletzung und Verstümmelung gegen einen französischen Zahnarzt bestätigt. Seine Praxis in einem der ärmsten Viertel von Marseille sei "eine reine Geldmaschine" gewesen, hatte der Staatsanwalt gesagt. Das Gericht ordnete am Freitag zudem die Beschlagnahmung der Villa an, die er vor Beginn des Verfahren seiner Frau überschrieben hatte.

BILD: SN/APA/CHRISTOPHE SIMON Die beiden Angeklagten vor dem Gerichtsgebäude