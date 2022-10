Hotels in ESC-Austragungsort Liverpool bereits voll

Kurz nach der Bekanntgabe des Austragungsorts für den Eurovision Song Contest (ESC) im kommenden Jahr in Liverpool waren viele Hotels in der englischen Stadt ausgebucht. Auf der Webseite "Booking.com" hieß es bereits gut eine halbe Stunde nach der Verkündung am Freitagabend, 99 Prozent der Unterkünfte seien an den gesuchten Reisedaten zum Hauptevent am 13. Mai 2023 nicht mehr verfügbar.

SN/APA/AFP/PAUL ELLIS River Mersey und die Skyline von Liverpool, ESC-Austragungsort 2023