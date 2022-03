Hubschrauber in Australien abgestürzt - Fünf Insassen tot

In Australien ist ein Hubschrauber mit fünf Menschen an Bord abgestürzt. Alle Insassen seien bei dem Unglück ums Leben gekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Unfall hatte sich am Morgen nördlich der Metropole Melbourne in dichtem Buschland in der Nähe des Mount Disappointment ereignet. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig, weil das unwegsame Gebiet nur schwer zu erreichen war und kein Rettungshelikopter in der Nähe landen konnte.

Bulldozer und ein Bagger seien erforderlich gewesen, um den Weg zur Absturzstelle freizumachen, hieß es. Der Hubschrauber war den Angaben zufolge in einem Konvoi mit einem weiteren Helikopter geflogen. Dieser landete später problemlos. Der Hubschrauber war von Melbourne unterwegs nach Ulupna im Norden des Bundesstaates Victoria. Die Unfallursache war noch unklar. Es handle sich um das schwerste Unglück der zivilen Luftfahrt in der Region seit Jahrzehnten, berichtete die Nachrichtenagentur AAP.