Hubschrauber stürzt vor belebtem Strand in Miami ins Meer

Dramatische Szene in der US-Metropole Miami: Ein Hubschrauber ist am Samstag ganz in der Nähe eines belebten Badestrands ins Meer gestürzt. Zwei Hubschrauber-Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Ihr Zustand sei stabil. Die Polizei veröffentlichte auf Twitter ein Video des Vorfalls. Darauf ist zu sehen, wie der Hubschrauber ins Wasser stürzt - nur wenige Meter entfernt von badenden Menschen. Die Hintergründe waren zunächst noch offen.

An Bord sollen sich drei Menschen befunden haben, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf die US-Luftfahrtaufsicht. Bei dem Hubschrauber hat es sich demnach um einen Robinson R44 gehandelt.