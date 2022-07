Hunderte Hitzetote seit vergangenem Sonntag in Spanien

Seit vergangenem Sonntag hat die Hitzewelle in Spanien mit Temperaturen weit über 40 Grad mindestens 360 Menschen das Leben gekostet. Das berichtete die Zeitung "La Vanguardia" am Samstag unter Berufung auf das staatliche Gesundheitsinstitut Carlos III. in Madrid. Die Zahl der an den Folgen der Hitze gestorbenen Menschen habe sich von Tag zu Tag erhöht, hieß es.

SN/APA/AFP/VALENTINE CHAPUIS Die Regierung rät dringend, ausreichend Wasser zu trinken