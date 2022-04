Hunderte Klimaschützer halten Pariser Boulevard besetzt

Aus Protest gegen Frankreichs Klimapolitik haben mehrere hundert Menschen in Paris tagelang einen Teil der zentralen Verkehrsachse Les Grands Boulevards besetzt gehalten. Zu dem Protest auf dem Boulevard zwischen Platz der Republik (Place de la République) und Garnier-Oper hat die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion aufgerufen. Am Montag dauerte die Aktion bereits den dritten Tag in Folge. Am Abend sollte sie jedoch zu Ende gehen.

SN/APA/AFP/LUDOVIC MARIN Extinction Rebellion machen aufs Klima aufmerksam