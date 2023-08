Hunderte Migranten erreichten Italien

Mehrere Hundert Migranten haben an diesem Wochenende wieder die italienische Insel Lampedusa erreicht. Dutzende wurden von ihren seeuntauglichen Booten in Sicherheit gebracht, anderen gelang die gefährliche Überfahrt von Tunesien oder Libyen. Seenotretter der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch nahmen 72 Menschen an Bord des 14 Meter langen Bootes "Aurora". Die Migranten gingen am Samstagabend auf Lampedusa an Land, wie Sea-Watch auf Twitter (X) mitteilte.

BILD: SN/APA/AFP/FETHI BELAID Hunderte Migranten riskierten die gefährliche Überfahrt über das Meer