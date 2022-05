Hunderte mit Atembeschwerden nach Sandstürmen im Irak

Infolge der derzeit im Irak wütenden Sandstürme sind Hunderte Menschen wegen Atembeschwerden und Erstickungsgefahr in Krankenhäusern behandelt worden. Mindestens 1.850 Fälle wurden offiziell registriert, meldete die staatliche Nachrichtenagentur INA am Donnerstag. Trotz anderslautender Gerüchte in den sozialen Medien laufe der Flugverkehr aber trotz des Sturms weiter, berichtete INA unter Berufung auf die zivile Luftfahrtbehörde weiter.

SN/APA/AFP/SABAH ARAR Man sieht mehr Sand in der Luft als sonst etwas