Hunderte Tote bei Überschwemmungen in Indien

Bei den anhaltenden Überschwemmungen in dem bei Touristen beliebten südindischen Bundesstaat Kerala sind neuen Angaben zufolge 324 Menschen ums Leben gekommen. "Kerala erlebt die schlimmste Flut seit hundert Jahren", erklärte der Regierungschef des Bundesstaates, Pinarayi Vijayan, am Freitag auf Twitter. Die Überschwemmungen halten bereits seit zehn Tagen an.

SN/APA (AFP)/- Es herrscht Chaos in Kerala