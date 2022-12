Hunderte Touristen am Machu Picchu gestrandet

Wegen der Unruhen in Peru sitzen hunderte ausländische Touristen an der weltberühmten Inka-Stätte Machu Picchu fest. Betroffen seien rund 800 Touristen, teilten die Behörden am Mittwoch (Ortszeit) mit. Aus Österreich stecken aktuell "weniger als zehn Personen" fest, wie das Außenministerium am Donnerstag auf APA-Anfrage mitteilte. Die Urlauber stünden im Kontakt mit der Botschaft. Insgesamt sind aktuell rund 90 Österreicher registriert, die sich im Moment in Peru aufhalten.

SN/APA/AFP/PERCY HURTADO Nach Unruhen stecken auch Österreicher am Machu Picchu fest