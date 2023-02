Hunderttausende Franzosen protestieren gegen Pensionsreform

Einen Tag nach Beginn der Parlamentsdebatte über die Pensionsreform haben Streiks erneut Teile des öffentlichen Lebens in Frankreich lahmgelegt. Am dritten Protesttag binnen drei Wochen fielen am Dienstag zahlreiche Bahnen, Busse und Unterrichtsstunden aus. In zahlreichen Orten gingen Menschen aus Protest auf die Straße. Im Vergleich zu den beiden vorigen Protesttagen beteiligten sich allerdings weniger Menschen an den Streiks.

SN/APA/AFP/DENIS CHARLET Regierung will Pensionsalter bis 2030 von 62 auf 64 Jahre anheben