"Hunderttausende irren durch Schutt"

Ein Helfer berichtet von apokalyptischen Verhältnissen im Bebengebiet.

Serkan Eren gründete 2016 die Hilfsorganisation Stelp in Stuttgart. Sie arbeitet inzwischen weltweit in Krisenregionen. Derzeit hilft Eren in der Türkei.

Was erleben Sie derzeit im Bebengebiet? Serkan Eren: Ich pendle zwischen der Millionenstadt Adana im Süden der Türkei und der zerstörten Region, um dorthin Hilfsgüter zu bringen. Die Verwüstungen in der Provinz Hatay an der Grenze zu Syrien sind unbeschreiblich. Hunderttausende irren durch den Schutt. Es liegen Leichen in den Straßen. Es ist bitterkalt. Und die Menschen graben mit bloßen Händen nach ihren Angehörigen. Zuletzt habe ich ein ein 13-jähriges Mädchen aus dem Schutt geholt. Ich habe sofort erkannt, dass das Mädchen tot ist. Ihr Onkel war im Schock. Er wollte das nicht realisieren.

Gibt es ausreichend Hilfe? Die betroffene Region ist einfach riesig. Selbst wenn es Mängel geben sollte, glaube ich, dass es kein Land der Welt jetzt schaffen würde, in so vielen Orten gleichzeitig nach Menschen zu suchen. Die internationalen Helfer sind zunächst im Schneesturm stecken geblieben. Ich habe einen Helfer auf Instagram gefunden, der mich mitgenommen hat in den Süden. Wir sind zwölf Stunden gefahren. Inzwischen hat sich das Wetter beruhigt und die Teams kommen voran.

Wie schützen sich die Menschen vor der Kälte? Die Menschen in Hatay sind auf der Straße. Ich habe keine Gebäude gesehen, in denen sie Schutz suchen könnten. Viele Autos sind unter Geröll begraben. Für die Helfer ist die Kälte nicht so ein großes Problem. Wir sind ständig in Bewegung.

Was hören Sie aus Syrien? Es ist dort genauso schlimm, wenn nicht schlimmer. Aufgrund des Bürgerkriegs ist es noch viel schwieriger, Hilfe zu leisten. Es ist nicht einmal möglich, Geld nach Syrien zu schicken aufgrund der Sanktionen gegen das Regime in Damaskus. Die Menschen in Syrien sind noch viel stärker auf sich selbst gestellt, sie haben noch weniger Chancen, jetzt Leben zu retten.