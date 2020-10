Hunger bleibt in über 50 Ländern ein großes Problem

In mehr als 50 Ländern bleibt der Hunger ein großes Problem. Davon liegen 36 Staaten in Afrika, wie aus dem am Montag in Berlin vorgestellten Welthunger-Index hervorgeht. Schlusslicht ist in diesem Jahr der Tschad. Hier wird die Situation als "sehr ernst" bezeichnet. In die gleiche Kategorie stuft der Welthunger-Index die Lage in zehn weiteren Staaten ein: Osttimor, Madagaskar, Zentralafrikanische Republik, Burundi, die Komoren, Kongo, Somalia, Südsudan, Syrien und Jemen.

SN/APA (AFP)/SUMY SADURNI Der Kampf gegen Hunger geht weiter