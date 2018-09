Hurrikan "Florence" - Massenevakuierung an der US-Ostküste

An der US-Atlantikküste bereiten sich mehrere Bundesstaaten mit Massenevakuierungen auf den in der Region möglicherweise stärksten Hurrikane seit fast 30 Jahren vor. Mehr als 1,5 Millionen Menschen wurden angewiesen, ihre Wohnung und Häuser zu verlassen und sich vor "Florence" in Sicherheit zu bringen.

SN/APA (AFP)/HO "Isaac" bewegt sich auf die Karibikinseln zu