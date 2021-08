Hurrikan "Ida" zieht über Kuba Richtung USA

Als Hurrikan der Stufe eins ist der Sturm "Ida" über Kuba hinweggefegt. Er hatte am Freitag in der Karibik, kurz bevor er auf der kubanischen Insel Isla de la Juventud Land erreichte, an Stärke gewonnen - nach Angaben des staatlichen US-Hurrikanzentrums NHC wurden anhaltende Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde gemessen. Es gab zunächst keine Angaben über mögliche Schäden. Tausende Menschen wurden in Kuba evakuiert.

Der Sturm wird laut US-Hurrikanzentrum noch an Stärke gewinnen