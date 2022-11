Hurrikan "Lisa" erreichte Belize

Hurrikan "Lisa" ist im mittelamerikanischen Land Belize auf Land getroffen. Der tropische Wirbelsturm erreichte die Küste am Mittwoch (Ortszeit) in der Nähe von Belize City mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde, wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte. In großen Teilen der größten Stadt des Landes fiel der Strom aus. Berichte über Tote lagen nicht vor.

SN/APA/NOAA/GOES/HANDOUT Warnung für Yucatan-Halbinsel