Hurrikan "Michael" kurz vor der Küste Floridas

Hurrikan "Michael" ist kurz vor seinem Eintreffen an der Küste von Florida in die zweithöchste Kategorie vier hochgestuft worden. Das Nationale Hurrikan-Zentrum warnte am Mittwoch auf Twitter: "Die äußeren Regenbänder erreichen langsam die Küste. Das ist ein lebensbedrohliches Ereignis für Teile der nordöstlichen Golfküste."

SN/APA/AFP/NOAA/RAMMB/LIZABETH MENZIES Der Sturm trifft am Mittwoch auf Land